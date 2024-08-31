الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية بالصواريخ والمسيرات في خليج عدن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، استهداف سفينة في خليج عدن بصواريخ ومسيّرات، وإصابتها “بشكل مباشر ودقيق”، بسبب “انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان، أن قوات الجماعة استهدفت السفينة غروتون (GROTON) في خليج عدن، دون مزيد من التفاصيل بشأن السفينة.

وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف، هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من أغسطس/آب الجاري.

وتابع “قواتنا نجحت في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي”.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.