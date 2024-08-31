اندلاع حريق في سوق بمدينة جنين جراء عمليات الجيش الإسرائيلي (فيديو)

اشتعلت النيران، اليوم السبت، في أجزاء من حسبة الخضار في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن “النيران اشتعلت في عدد من البسطات وأجزاء من المحلات في حسبة الخضار، بفعل تعمد قوات الاحتلال على إشعالها”.

وقال شاهد عيان إن جرافة عسكرية إسرائيلية “حملت جسما مشتعلا وألقت به على عربات لبيع الخضار في سوق جنين”.

وأضاف “أتت النيران على محلين لبيع الخضار ونحو 50 عربة تستخدم كبسطات لبيع الخضار”.

وشرعت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني (الحماية المدنية) في إخماد النيران بعد أن سُمح لها بالوصول إلى الموقع بعد نحو 25 دقيقة من اندلاع الحرائق.

وفجر الأربعاء الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي “عملية عسكرية” شمال الضفة تعد “الأوسع” منذ عام 2002، إذ اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

أما في جنين، فلا تزال العمليات مستمرة، ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين، وصب ثقل قواته على الحي الشرقي الذي شهد اشتباكات مسلحة وأصوات انفجارات ناتجة عن تفجير مقاومين عبوات ناسفة في قوات الاحتلال، وأخرى أطلقها الجيش.