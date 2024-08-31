“رغم كل الانهيار العربي”.. كتائب أبو علي مصطفى تبث مشاهد تصنيع الصواريخ لمواصلة القتال ضد الاحتلال (فيديو)

بثت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- مقطعا مصورا يُظهر اثنين من مقاتليها أثناء العمل على تجهيز وتصنيع القذائف الصاروخية في قطاع غزة.

وفي تدوينة لها، اليوم السبت، عبر منصة تليغرام، بثت مشاهد لما قالت إنه استمرار “التصنيع والتجهيز لتبقى جذوة المقاومة مستمرة”.

وأظهرت المشاهد، اثنين من مقاتلي الكتائب وهم يقومون بإعداد وتجهيز عشرات الصواريخ استعدادا للمعارك المتواصلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأثناء تصنيع وتجهيز الصواريخ، يُسمع في الخلفية مقطع من إحدى خطابات صوت جورج حبش، مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي يُعرف بأنه أحد أعمدة المقاومة الفلسطينية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين- وهو يقول: “رغم كل الانهيار العربي الرسمي الذليل، رغم كل ذلك يعلنون للتاريخ للمستقبل بأن شعبنا الفلسطيني الذي قاتل وقاتل وضحى، سيبقى يقاتل سيبقى يضحي إلى أن تنتصر قضية الحرية على أرض فلسطين والأرض العربية”.

وتأسست كتائب الشهيد أبو علي مصطفى عام 1999 وكان اسمها “قوات المقاومة الشعبية”، وتم تغييرها إلى كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذي اغتالته إسرائيل في أغسطس/آب 2001، وهي تنشط بشكل أساسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السبعينيات باختطاف طائرات، وشاركت في الانتفاضات الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

بدأ نشاط جناحها العسكري (قوات المقاومة الشعبية) مع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث هاجمت دوريات الاحتلال وقامت بتفجير العبوات الناسفة، ومهاجمة المستوطنات الإسرائيلية وتفجير السيارات المفخخة في المدن الإسرائيلية ومهاجمة الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وكانت أول من أطلق قذائف هاون من أرض قطاع غزة عام 2001.

ومن أبرز عملياتها اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في فندق بإسرائيل في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2001 ردا على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى.