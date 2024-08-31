سرايا القدس تعرض مشاهد من قصف قاعدة “زيكيم” العسكرية (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعا مصورا لقصف قاعدة “زيكيم” العسكرية شمال قطاع غزة.

ويظهر المقطع عملية رصد القاعدة وقوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيطها، ثم إعداد الصواريخ وإطلاقها.

ويظهر المقطع إطلاق قذائف الهاون ولحظة سقوطها على القاعدة.

وفي بيانات منفصلة أعلنت سرايا القدس أنها قنصت جندي إسرائيليا في حي الزيتون بمدينة غزة بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت سرايا القدس قصف جنود وآليات الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للحركة الديمقراطية لتحرير فلسطين.