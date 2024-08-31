شاهد: جندي إسرائيلي يسرق سجادة خلال اقتحام جنين

يواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عدوانهم على جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي.

ولم يقف عدوان الاحتلال عند الحصار المشدد للمدينة والمخيم، ومداهمة المنازل وإجبار العائلات على مغادرتها وحظر التجول والتنكيل بالمواطنين وتدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع وهدم أجزاء من المنازل، بل امتد العدوان إلى سرقة ممتلكات الفلسطينيين أيضا، وظهر في فيديو تم تداوله، اليوم السبت، جندي إسرائيلي وهو يسرق سجادة من أمام أحد المحلات في مدينة جنين.

ويظهر الجندي وهو يسحب سجادة معروضة أمام أحد المحلات التجارية وإلى جواره جنود آخرون، ثم يطويها ويذهب بها.

وأثار المقطع ردودًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقال ياسين عز الدين عبر منصة إكس: “معتادون على السرقة منذ 76 عامًا”.

كاميرا مراقبة تظهر جنود الاحتلال وهم يسرقون سجادة من أمام محل للسجاد في جنين. معتادون على السرقة منذ 76 عامًا.#شعب_المليون_لص pic.twitter.com/mNk17q3pfs — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) August 31, 2024

وكتب عبد الله الهردي “توثيق سرقة سجاد من قبل جنود الاحتلال في جنين. هذا الجيش الأكثر حقارة في العالم”.

‼️🚨توثيق سرقة سجاد من قبل جنود الاحتلال في جنين.

هذا الجيش الاكثر حقارة في العالم pic.twitter.com/b87NX9b72N — عبدالله الهردي (@ABDALAHALHR) August 31, 2024

وكتب شادي “في غزة، سرق الجيش الإسرائيلي كل شيء! بداية من الأرض حتى أموال وذهب المدنيين. البارحة في جنين، سرقوا سجادة!!! هل لك أن تتخيل عقيدة النهب عند هذه الأمة!!؟”.

في غزة، سرق الجيش الإسرائيلي كل شيء! بداية من الأرض حتى أموال و ذهب المدنيين. البارحة في جنين، سرقوا سجادة!!! هل لك أن تتخيل عقيدة النهب عند هذه الأمة!!؟ pic.twitter.com/YtbnFhtCCl — SHADI (@shadi_qh) August 31, 2024

ظاهرة

يذكر أن ظاهرة النهب التي دائما ما رافقت عمليات الاقتحام الإسرائيلي ظهرت بجلاء مع بداية الحرب على قطاع غزة، وخصصت كل من صحيفة هآرتس ومجلة “+972” تقريرا لظاهرة النهب في قطاع غزة، مؤكدتين سعة انتشاره وكثرة الشهادات الشفهية على وجوده، فضلا عن توثيق الجنود عمليات النهب التي ارتكبوها بكل فخر واعتزاز.

وأظهر جندي إسرائيلي في لواء جفعاتي للصحافة بفخر مرآة كبيرة مأخوذة من منزل في خان يونس، كما نشر جنود على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر أحدها جنديا يعرض بفخر قمصان لكرة القدم مأخوذة من منزل في غزة، وفي آخر يتباهى جنود الاحتياط بوجبات الطعام اللذيذة المحضرة من الطعام الذي أخذوه من مطابخ سكان غزة.

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🔴🔴🔴🔴 الجيش الاخلاقي ..هكذا يقول النتن وجالنس.. " نهب وسرقة بيوت المدنيين في غزه أصبح أمرا يدعوا للفخر وتروج له القنوات الحكوميه"

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نشرت أخبار مساء الجمعة على قناة كان (المملوكه للدوله الاسرائيليه ) تقريرا للمراسل أوري ليفي،

حيث أبدى إعجابه بمرآة ذات إطار… pic.twitter.com/NWFlEIeRIl — د.أيسر Ayser (@aysardm) February 11, 2024

وفي مجموعة على فيسبوك للنساء الإسرائيليات تضم ما يقرب من 100 ألف مستخدم، تساءلت إحداهن عما يجب فعله “بالهدايا من غزة” التي أحضرها لها شريكها الجندي، ونشرت صورة لمستحضرات تجميل، وكتبت “كل شيء مختوم باستثناء منتج واحد. هل نستخدم هذه؟ وهل أحد يعرف المنتجات أم أنها في غزة فقط؟”.

وقالت الصحيفة “في الحقيقة أنه منذ بدء الغزو البري الإسرائيلي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان الجنود يأخذون كل ما تقع عليه أيديهم من منازل الفلسطينيين الذين أجبروا على الفرار”.