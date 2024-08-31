كم عدد القتلى؟ تقرير يكشف خسائر القوات الروسية جراء الحرب في أوكرانيا

أعلن موقع “ميديا زونا” الروسي المستقل، بالتعاون مع خدمة بي بي سي الروسية، اليوم السبت، أنه تمكن من تحديد هويات أكثر من 66 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ونُشر هذا التعداد في تحقيق مشترك بينهما تم إنجازه، أمس الجمعة، ويستند الى البيانات الصحافية الرسمية أو المنشورات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن رصد المقابر.

وقال موقع “ميديا زونا” في بيان عبر تليغرام “حتى 30 أغسطس/أب 2024، نعرف أسماء 66471 جنديا روسيا قتلوا في الحرب”.

66,471 Russian soldiers confirmed killed in Ukraine as of August 30. We’ve processed 4,500 records in 4 weeks, but still have a significant backlog. More data on Kursk incursion losses is expected this fall due to delayed obituarieshttps://t.co/6t2AP2o67o pic.twitter.com/lj3dzbRsll — Mediazona (@mediazona_en) August 30, 2024

وفي منتصف إبريل/نيسان الماضي، قالت الوسيلتان الإعلاميتان إنهما حددتا هويات أكثر من 50 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022.

ونهاية فبراير الماضي، قدّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا بـ 31 ألف جندي، في حين لا يعلن الجيش الروسي خسائره العسكرية إلا في مناسبات نادرة جدا وتعتبر هذه الأرقام أقل من الواقع إلى حد كبير.

واستند الكرملين إلى “قانون أسرار الدولة” و”النظام الخاص” لتبرير عدم وجود إعلانات رسمية بشأن الخسائر العسكرية الروسية.

وبداية يونيو/حزيران الماضي، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عند سؤاله عن هذا الموضوع خلال لقاء مع وكالات الأنباء الدولية، تحديد الخسائر الروسية في أوكرانيا، مكتفيا بالقول إنها “أقل” من الخسائر الأوكرانية “بمعدل 1 على 5”.

وفي 23 من الشهر نفسه (يونيو) أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب إلى نحو 534 ألفا و360 جنديا.

وبحسب بيان لهيئة الأركان الأوكرانية، دمرت القوات الأوكرانية 8019 دبابة و15398 مركبة قتالية مدرعة و14195 نظام مدفعية و1108 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و863 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 359 طائرة، و326 مروحية، و11355 طائرة مسيرة، و2321 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و19248 من المركبات وخزانات الوقود، و2377 من وحدات المعدات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.

وفي أغسطس 2023، قدرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الخسائر العسكرية الروسية بنحو 120 ألف قتيل.