كم عدد القتلى؟ تقرير يكشف خسائر القوات الروسية جراء الحرب في أوكرانيا

أعلن موقع “ميديا زونا” الروسي المستقل، بالتعاون مع خدمة بي بي سي الروسية، اليوم السبت، أنه تمكن من تحديد هويات أكثر من 66 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ونُشر هذا التعداد في تحقيق مشترك بينهما تم إنجازه، أمس الجمعة، ويستند الى البيانات الصحفية الرسمية أو المنشورات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن رصد المقابر.

وقال موقع “ميديا زونا” في بيان عبر تلغرام “حتى 30 من أغسطس/أب 2024، نعرف أسماء 66471 جنديا روسيا قتلوا في الحرب”.

66,471 Russian soldiers confirmed killed in Ukraine as of August 30. We’ve processed 4,500 records in 4 weeks, but still have a significant backlog. More data on Kursk incursion losses is expected this fall due to delayed obituarieshttps://t.co/6t2AP2o67o pic.twitter.com/lj3dzbRsll

