ليلة دامية بغزة.. 30 شهيدا بغارات إسرائيلية استهدفت 7 منازل (فيديو)

استشهد 30 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر اليوم السبت، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأسفرت غارتان إسرائيليتان على منزلين جنوبي مدينة غزة وفي بلدة جباليا شمال القطاع، عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين .

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي حي الزيتون بوابل من القذائف وأطلقت مروحيات نيران الأسلحة الرشاشة بشكل مكثف اتجاه الحي منذ فجر اليوم.

واستهدفت طائرات مسيّرة بناية سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ووسط القطاع، شهد مخيم النصيرات ليلة دامية استشهد فيها 17 فلسطينيا بغارات استهدفت عدة منازل.

9 شهداء من عائلة “أبو يوسف”

وقال مستشفى العودة بالنصيرات، في بيان، إنه استقبل 9 شهداء و10 مصابين بعضهم في حالات خطيرة، جراء استهداف منزل لعائلة “أبو يوسف” غرب المخيم.

وأضاف المستشفى، أن 4 شهداء وعددا من المصابين وصلوا جراء استهداف منزل بمخيم 1 في النصيرات.

#صور | مشاهد من وداع ذوي التسعة شهداء ابنائهم من عائلة غراب الذين ارتقو جراء استهداف بقذيفتين مدفعية على فيلا عليان أبو يوسف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/8EKZMm5gbR — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) August 31, 2024

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة زقوت في منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات.

وشهدت المحافظة الوسطى قصفا مدفعيا عنيفا ومكثفا استهدف مناطق شرقي مدينة دير البلح (وسط) وجنوبي مخيم المغازي وشمالي مخيم النصيرات، وفق مصادر محلية.

وفي مدينة خان يونس جنوبي غزة، قال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إنّ 4 شهداء وعددا من المصابين جراء استهداف منزل يعود لعائلة العصار جنوبي المدينة، وصلوا إلى المستشفيات.

وأضاف في بيان آخر، أن طواقمه انتشلت 5 شهداء من عائلة “أبو بكر” و15 إصابة جراء استهداف طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة جورت اللوت بخان يونس.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.