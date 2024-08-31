مسؤول في الأمم المتحدة: إسرائيل تشتري إعلانات على غوغل للتشهير بالأونروا

قال مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن حكومة إسرائيل تشتري إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها.

وأضاف أنه “كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على غوغل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير ضدها”.

وأكد لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل -إنه أخطر من ذلك- يعرض حياة موظفينا للخطر.

وطالب مفوض الأونروا بوقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها. وشدد على أن نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة.

The spread of misinformation & disinformation continues to be used as a weapon in the war in #Gaza. As part of its campaign to undermine & discredit @UNRWA, the Government of Israel has been buying ads on @Google to block users from giving donations to the Agency + undertake a… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 31, 2024

حملة تشويه

وصعدت إسرائيل بعد الحرب على قطاع غزة من حملات استهداف وكالة الأونروا بهدف تشويه سمعة الوكالة الإغاثية الأساسية في قطاع غزة، والحد من التمويل الدولي لها.

ونتيجة ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تعليق دعمها المالي للأونروا، كما اتخذت 9 دول أخرى قرارات مماثلة، بناء على ادعاء إسرائيل أن موظفين يعملون بالوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى.

وكشف العديد من موظفي غوغل الحاليين والسابقين أن الحملة على الأونروا كانت جزءا من سلسلة أوسع من الإعلانات التي تنظمها حكومة إسرائيل، معربين عن قلقهم من دور غوغل في تسهيل الدعاية السياسية لإسرائيل.