التقت الجزيرة مباشر، أم شمس، التي استشهد زوجها أحمد أبو طه في غارة جوية استهدفت منزلهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وانتشر مقطع مصور لابنها محمد وهو يحتضن حذاء والده حينما كانوا يصلون عليه، في مشهد لقي رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتمالك جميع أفراد الأسرة، الزوجة وأبنائها الخمسة، أنفسهم وبكوا جميعًا خلال لقائهم الجزيرة مباشر.

وقالت الزوجة، إن زوجها طلب منها أن تذهب لبيت شقيقته حتى يجمع هو الأغراض ويلحق بهم، لكنه لم يتمكن من ذلك، وقصفت إسرائيل المنزل واستشهد.

وقالت “كنا جالسين في منزل شقيقته ومبسوطين، وصلنا خبر القصف، هرعت إلى المنزل وكنت أظن أنه استشهد، لكنهم أخبروني أنه أصيب فقط وأن عليّ الذهاب للبحث عنه في المستشفى، وصلت المستشفى وجدته في الكفن”.

ونفت الزوجة بشكل قاطع مشاركة زوجها في أي عمل مسلح، مؤكدة أنه كان يعمل في مقهى.

وأضافت، أنه رغم إنجابهم 5 أطفال فإن زوجها كان يريد المزيد، قائلًا لها إنه يريد “تعويض الشهداء” الذين تفقدهم غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

طفل من خانيونس يحتضن حذاء والده الذي استشهد صباح اليوم اللهم انتقم من كل من ظلمهم وخذلهم من الاعراب pic.twitter.com/FI8iKIx1qR — Alyaa M القسام 🇵🇸 (@Shensawee) July 22, 2024

وأكملت بأسى “زوجي كان حنونا جدًا، كان دائمًا يقول لي ولادي بدي أعلمهم، وراح أنفذ وصيته”، وأشارت إلى أن زوجها في اللحظات الأخيرة قبل استشهاده وقبل أن يفترقوا طلب من ابنه الأكبر شمس أن يرعى أمه واخوته، مشيرة إلى أنه كان يشعر بدنو أجله.