سرايا القدس تقصف عسقلان بالصواريخ وتقنص جنديا إسرائيليا في غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أنها قصفت مدينة عسقلان المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة برشقات صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تلغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من قصف مدينة عسقلان المحتلة والمغتصبات الصهيونية في غلاف غزة برشقات صاروخية”.

وفي بيان آخر، قالت السرايا “تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني بالقرب من كلية المجتمع في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة”.

كما أعلنت السرايا اليوم أنها “استهدفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم موقع ناحل عوز ومغتصبة بئيري برشقة صاروخية”.

يُذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض منذ أيام معارك وصفتها بالضارية في حي تل الهوى، وقالت إن مقاتليها يخوضون معارك من مسافة الصفر مع قوات الاحتلال جنوب الحي، مشيرة إلى استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في المنطقة.