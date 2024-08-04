لأول مرة منذ 7 أشهر.. صواريخ من خان يونس باتجاه جنوب إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة، تجاه جنوب البلاد، سقط أحدها في منطقة المجلس الإقليمي ساحل عسقلان دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال: في أعقاب صفارات الإنذار التي تم تفعيلها جنوب إسرائيل، رُصدت 5 قذائف صاروخية أُطلقت من جنوب قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن أحد هذه الصواريخ سقطت في منطقة المجلس الإقليمي ساحل عسقلان دون وقوع إصابات.

ولم يوضح الجيش في بيانه ما إذا كان اعترض الصواريخ الـ4 الأخرى أم لا.

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد في بيان عبر قناتها على تلغرام “كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية باتجاه غان يافنه وأسدود ردًا على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ من غزة تجاه منطقة غان يافنه شرق أشدود ومحيطها منذ 7 أشهر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الصواريخ أُطلقت من خان يونس جنوبي القطاع.

وقبل ذلك بوقت قليل، دوت صفارات الإنذار في بلدة غان يافني وأشدود جنوب إسرائيل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صواريخ سقطت بين جان يافنه وأسدود تسببت في اندلاع حريق كبير.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف مدينة عسقلان المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة برشقات صاروخية.

صواريخ من لبنان

وعلى صعيد العمليات جنوب لبنان في أطلقت رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، مدعيا أن دفاعاته الجوية اعترضت معظم الصواريخ، فيما سقط أحدها في مستوطنة بيت هيلل دون أن يسبب إصابات.

وكانت صحيفة إسرائيل اليوم الخاصة ذكرت في وقت سابق إنه تم إطلاق قرابة 50 صاروخًا من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وأفادت مصادر إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية وصحيفة يديعوت أحرنوت الخاصة، إن هذه الصواريخ أُطلقت نحو مدينة كريات شمونة ومناطق عدة محيطة بها بالجليل الأعلى.