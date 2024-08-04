لأول مرة منذ 7 أشهر.. صواريخ من خان يونس باتجاه جنوبي إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي البلاد، سقط أحدها في منطقة المجلس الإقليمي ساحل عسقلان دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال “في أعقاب صفارات الإنذار التي تم تفعيلها جنوبي إسرائيل، رُصدت 5 قذائف صاروخية أُطلقت من جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف الجيش أن أحد هذه الصواريخ سقط في منطقة المجلس الإقليمي ساحل عسقلان دون وقوع إصابات.

ولم يوضح الجيش في بيانه ما إذا كان قد اعترض الصواريخ الـ4 الأخرى أم لا.

من جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، في بيان عبر قناتها على تلغرام “كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية باتجاه غان يافنه وأسدود ردًّا على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هذه هي المرة الأولى التي تُطلَق فيها صواريخ من غزة باتجاه منطقة غان يافنه شرق أشدود ومحيطها منذ 7 أشهر.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصواريخ أُطلقت من خان يونس جنوبي القطاع.

وقبل ذلك بوقت قليل، دوت صفارات الإنذار في بلدة غان يافنه وأشدود جنوبي إسرائيل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صواريخ سقطت بين غان يافنه وأسدود تسببت في اندلاع حريق كبير.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مدينة عسقلان المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة برشقات صاروخية.

صواريخ من لبنان

وعلى صعيد العمليات جنوبي لبنان، أُطلقت رشقة صاروخية كبيرة من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، مدعيا أن دفاعاته الجوية اعترضت معظم الصواريخ، بينما سقط أحدها في مستوطنة بيت هلل دون أن يسبب إصابات.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخاصة قد ذكرت في وقت سابق أنه أُطلق نحو 50 صاروخا من جنوبي لبنان نحو الجليل الأعلى.

وأفادت مصادر إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية وصحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة، بأن هذه الصواريخ أُطلقت نحو مدينة كريات شمونة ومناطق عدة محيطة بها في الجليل الأعلى.