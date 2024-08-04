“لعيونك أبو العبد”.. القسام تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لما قالت إنها عملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها القسام عبر منصة تلغرام مساء السبت “عملية القنص التي تمت ببندقية الغول القسامية قرب المقبرة الشرقية شرقي مدينة رفح”.

وأثناء التجهيز لقنص الجندي الإسرائيلي، يُسمع قناص القسام وهو يُهدي العملية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل، الأربعاء الماضي، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت المشاهد جنديا إسرائيليا يعتلي إحدى الدبابات، قبل قنصه مباشرة وسقوطه داخلها.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام استهداف جنود إسرائيليين وآليات عسكرية في مدينة رفح.

كما استهدف مقاتلو القسام “ناقلتي جند من نوع نمر وجرافتين عسكريتين من نوع D9 ودبابة ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح”، حسب بيان.

ورصد مقاتلو القسام عقب الاستهدافات هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء الجنود، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت القسام قد أعلنت عبر فيديو بثته على تلغرام بعنوان (طوفان الأقصى/ عن روح الشهيد القائد الكبير إسماعيل هنية – أبو العبد) استهداف “قوات العدو في موقع صوفا العسكري شرق رفح جنوبي القطاع بدفعتين صاروخيتين من طراز رجوم عيار 114 ملم”، حسب بيان آخر.