مخاوف من هجوم إيراني وشيك.. تعطل نظام “جي بي إس” في أجزاء كبيرة من إسرائيل

تعطل استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، في أجزاء كبيرة من إسرائيل، في ظل مخاوف من هجوم إيراني وشيك على البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” وموقع “واي نت” الإلكتروني الإخباري، اليوم الأحد، عن مستخدمين.

وأفادت تقارير بأن التوقف أثر في المناطق الحدودية الواقعة بالقرب من لبنان، وأيضًا على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في وسط البلاد.

وجاء في تقارير إعلامية، أن السائقين في إسرائيل وجدوا أن شاشاتهم تضعهم فجأة، داخل العاصمة اللبنانية بيروت.

وإلى جانب مساعدة المستخدمين على معرفة اتجاهات السير، يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي أيضًا من جانب الطائرات دون طيار (الدرون)، من أجل الوصول إلى أهدافها.

وتعيش إسرائيل في الوقت الحالي، في حالة تأهب قصوى، بعد أن هددت إيران بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قبل أيام.

ولم تعلّق إسرائيل رسميًا بعد على الاتهامات الموجهة إليها بأنها مسؤولة عن الهجوم.

جدير بالذكر أن إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تحمّلان إسرائيل مسؤولية اغتيال هنية، إلا أن إسرائيل لم تؤكد أي دور لها، أو تنفيه.

ومنذ أن تمت عملية الاغتيال، تعهدت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك “حزب الله“، “بعقاب قاس” لإسرائيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعطل فيها (جي بس إس) داخل إسرائيل، ففي وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تعطل واسع النطاق في النظام بأنحاء إسرائيل جميعها.

وقالت القناة الـ”14″ الخاصة: “منذ الهجوم الإسرائيلي في قلب بيروت (مساء الثلاثاء) أبلغ مستخدمو الإنترنت عن تعطل نظام جي بي إس في جميع أنحاء إسرائيل”.

وأضافت أنه من المحتمل أن يكون الجيش الإسرائيلي عمد إلى تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي، على خلفية الخوف من إطلاق “حزب الله” صواريخ على المدن الإسرائيلية، وليس فقط تلك القريبة من الحدود، ردًا على اغتيال فؤاد شكر.

وتابعت القناة: “يتم إجراء تشويش على نظام جي بي إس بشكل استباقي، بهدف تعطيل اختراق الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز”.

وبحسب القناة، عندما تتوقع إسرائيل التعرض لهجمات جوية عادة ما تتوسع الاضطرابات في هذا النظام.