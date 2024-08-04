مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح خطرة في عملية طعن بجنوب تل أبيب (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شخصين قُتلا في عملية طعن بمدينة حولون بالقرب من تل أبيب، اليوم الأحد، قبل أن تطلق الشرطة النار على المُنفذ.

وقالت الشرطة في بيان “توجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الواقعة، وتُجري عمليات بحث واسعة النطاق باستخدام طائرة هليكوبتر وموارد إضافية”.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق النار على مُنفذ الهجوم و”تحييده”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مُسنة في (70 عاما) قُتلت بعد تعرّضها لعملية طعن صباح اليوم في مدينة حولون، كما تعرّض زوجها (80 عاما) هو الآخر للطعن وهو بحالة حرجة.

وأضافت الهيئة أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا في موقع آخر بالمدينة بجروح خطرة بعد تعرضهم لإطلاق النار.

3 مواقع مختلفة

وعن تفاصيل الاعتداء، قالت الهيئة إنه حدث في 3 مواقع مختلفة: أحدها عند مدخل الحديقة العامة في شارع موشيه ديان في المدينة، والثاني عند “محطة الباص” قرب محطة الوقود، والثالث عند مدخل موقف الحافلات في شارع دان شمرون.

ونقلت الهيئة عن الشرطة أنها تمكنت من تحييد مُنفذ عملية الطعن بينما يُعتقد أن هناك شريكا له لا يزال هاربا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد تلقت بلاغا عن إطلاق نار في شارع موشيه ديان بمدينة حولون، وتوجهت قواتها على الفور الى الموقع المشار اليه.

وتلقى الإسعاف الإسرائيلي بلاغا عن حادث طعن، ويقوم المسعفون والمضمدون بمعالجة المصاب في مكان الحادث.

وذكر الإسعاف أن “مسعفين ومضمدين في نجمة داود الحمراء يقدّمون الإسعافات الأولية لأربعة مصابين، بينهم رجل وامرأة بحالة حرجة ومصابان بحالة بين متوسطة وخطرة، في حين تم تحييد مُنفذ الاعتداء”.