يحيى سريع: أسقطنا مسيَّرة أمريكية وقصفنا سفينة متجهة إلى فلسطين المحتلة (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، أنها استهدفت السفينة غروتون في خليج عدن، وأكدت أيضا أنها أسقطت طائرة أمريكية مسيَّرة (إم كيو-9) فوق محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع إن “قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ-9) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة”.

وأشار إلى أن العملية نُفذت بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، كما أشار إلى أن هذه الطائرة تُعَد السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة “الفتح الموعود” إسنادًا لغزة.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، وعملية استهداف سفينة (Groton) في خليج عدن وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بتاريخ 04-08-2024م. pic.twitter.com/DyPkySB1gh — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 4, 2024

وضمن المرحلة الرابعة من التصعيد التي كشفت عنها الجماعة، قال سريع “نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت من خلالها سفينة (Groton) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة”.

وأوضح أن استهداف السفينة كان بسبب انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكد المتحدث العسكري استمرار جماعة الحوثي في تنفيذ عملياتها العسكرية، كما أكد أنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار.

وهذه أول هجمات يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية ضد الجماعة في ميناء الحديدة في 20 من يوليو/تموز.