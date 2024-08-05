الآلاف يقتحمون مقر رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة وتقارير تؤكد استقالتها وهروبها إلى الهند (فيديو)

اقتحم الآلاف المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة خلال مسيرة دعا طلاب محتجون إليها نحو العاصمة دكا اليوم الاثنين.

وقالت تقارير إن حسينة (76 عاما) والتي تحكم بنغلاديش منذ العام 2009 استقالت من منصب رئيسة وزراء بنغلاديش وتوجهت إلى الهند بهليكوبتر عسكرية.

وكان الطلاب المحتجون قد دعوا إلى مسيرة نحو العاصمة دكا اليوم الاثنين، في تحد لحظر التجول الشامل للضغط على حسينة للاستقالة، غداة اشتباكات دامية في البلد الواقع في جنوب آسيا أسفرت عن مقتل العشرات أمس الأحد.

واندلعت احتجاجات وأعمال عنف في بنغلاديش الشهر الماضي بعد أن طالبت مجموعة طلاب بإلغاء نظام الحصص المثير للجدل في الوظائف الحكومية.

وتطورت هذه الاحتجاجات إلى حملة تهدف إلى الإطاحة بحسينة، التي فازت بولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني، في انتخابات قاطعتها المعارضة.

ولاقى ما لا يقل عن 91 شخصا حتفهم وأُصيب المئات أمس الأحد في موجة من أعمال العنف في أنحاء البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، فيما أطلقت الشرطة غازا مسيلا للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين. وفُرض حظر التجول الشامل مساء أمس الأحد، وعلقت السكك الحديدية خدماتها وتوقف نشاط صناعة الملابس الضخم في البلاد.

وكان عدد القتلى أمس الأحد، الذي شمل ما لا يقل عن 13 شرطيا، الأعلى في تاريخ بنغلاديش الحديث بالنسبة ليوم واحد من الاحتجاجات، إذ تجاوز 67 حالة وفاة مسجلة في 19 يوليو/تموز عندما نزل الطلاب إلى الشوارع ضد الحصص.

حظر تجول شامل

وأعلنت الحكومة حظر التجول الشامل بدءا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد، وأعلنت عن عطلة عامة 3 أيام تبدأ من اليوم الاثنين.

وحث جيش بنغلاديش الجميع على الالتزام بقواعد حظر التجول.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الهجمات وأعمال التخريب والحرق العمد استهدفت مبان حكومية ومكاتب حزب رابطة عوامي الحاكم ومراكز الشرطة ومنازل الممثلين العموميين مطلع الأسبوع. وجرى الإبلاغ عن أعمال عنف في 39 من أصل 64 مقاطعة في البلاد.

من جانبه دعا نجل الشيخة حسينة الإثنين قوات الأمن إلى منع أي انقلاب على حكمها.

وقال سجيب واجد جوي المقيم في الولايات المتحدة في منشور على فيسبوك “واجبكم هو الحفاظ على سلامة شعبنا وبلدنا والحفاظ على الدستور”.

وأضاف “هذا يعني عدم السماح لأي حكومة غير منتخبة بالوصول إلى السلطة لدقيقة واحدة، هذا واجبكم”.

وحذر جوي، وهو مستشار حسينة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، من أن التقدم الذي أحرزته بنغلاديش سيكون في خطر إذا ما اُرغمت على التنحي.

وقال “كل ما حققناه في مجال التنمية والتقدم سيختفي. لن تتمكن بنغلاديش من النهوض مجددا”.

وتابع “لا أريد ذلك وأنتم أيضا لا تريدون ذلك. أنا بصفتي سجيب واجد جوي لن أسمح بحدوث ذلك طالما كان الأمر بيدي”.

ويأتي تحذيره في وقت يستعد قائد الجيش وقر زمان لمخاطبة الأمة اليوم الاثنين.