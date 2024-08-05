الآلاف يقتحمون مقر رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة والجيش يؤكد استقالتها (فيديو)

اقتحم الآلاف المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة خلال مسيرة دعا طلاب محتجون إليها نحو العاصمة دكا اليوم الاثنين.

وأكد قائد جيش بنغلاديش، وقار الزمان، في كلمة اليوم الاثنين، استقالة رئيسة الوزراء حسينة (76 عاما) التي تحكم البلاد منذ عام 2009.

وطالب قائد الجيش المواطنين بالكف عن العنف والثقة بالجيش، وأضاف: “نجري محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة”.

وقالت تقارير إن رئيسة الوزراء توجهت إلى الهند بهليكوبتر عسكرية.

وكان الطلاب المحتجون قد دعوا إلى مسيرة نحو العاصمة دكا اليوم الاثنين، في تحدّ لحظر التجول الشامل للضغط على حسينة للاستقالة، غداة اشتباكات دامية في البلد الواقع في جنوب آسيا أسفرت عن مقتل العشرات أمس الأحد.

واندلعت احتجاجات وأعمال عنف في بنغلاديش الشهر الماضي بعد أن طالبت مجموعة طلاب بإلغاء نظام الحصص المثير للجدل في الوظائف الحكومية.

قائد الجيش في #بنغلاديش: أدعو المواطنين إلى الثقة في الجيش وسنجري تحقيقا بشأن جميع عمليات القتل التي وقعت في الأسابيع الماضية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5oWhYUhU0w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2024

وتطورت هذه الاحتجاجات إلى حملة تهدف إلى الإطاحة بحسينة، التي فازت بولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني، في انتخابات قاطعتها المعارضة.

ولاقى ما لا يقل عن 91 شخصا حتفهم وأُصيب مئات أمس الأحد في موجة من أعمال العنف بأنحاء البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، وأطلقت الشرطة غازا مسيلا للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين. وفُرض حظر التجول الشامل مساء أمس الأحد، وعلقت السكك الحديدية خدماتها وتوقف نشاط صناعة الملابس الضخم في البلاد.

وكان عدد القتلى أمس الأحد، الذي شمل ما لا يقل عن 13 شرطيا، الأعلى في تاريخ بنغلاديش الحديث في يوم واحد من الاحتجاجات، إذ تجاوز 67 قتيلا المسجلة في 19 يوليو/تموز عندما نزل الطلاب إلى الشوارع ضد الحصص.

محتجون يقتحمون مقر رئيسة وزراء #بنغلاديش الشيخة حسينة في العاصمة دكا https://t.co/23Ub4mtuU1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2024

حظر تجول شامل

وأعلنت الحكومة حظر التجول الشامل بدءا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد، وقررت عطلة عامة مدة 3 أيام تبدأ من اليوم الاثنين.

وحث جيش بنغلاديش الجميع على الالتزام بقواعد حظر التجول.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الهجمات وأعمال التخريب والحرق العمد استهدفت مباني حكومية، ومكاتب حزب رابطة عوامي الحاكم، ومراكز الشرطة، ومنازل الممثلين العموميين مطلع الأسبوع. وجرى الإبلاغ عن أعمال عنف في 39 من أصل 64 مقاطعة في البلاد.

من جانبه دعا نجل الشيخة حسينة الاثنين قوات الأمن إلى منع أي انقلاب على حكمها.

وقال سجيب واجد جوي المقيم في الولايات المتحدة في منشور على فيسبوك “واجبكم هو الحفاظ على سلامة شعبنا وبلدنا والحفاظ على الدستور”.

وأضاف “هذا يعني عدم السماح لأي حكومة غير منتخبة بالوصول إلى السلطة لدقيقة واحدة، هذا واجبكم”.

وحذر جوي، وهو مستشار حسينة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، من أن التقدم الذي أحرزته بنغلاديش سيكون في خطر إذا ما أُرغمت على التنحي.

وقال “كل ما حققناه في مجال التنمية والتقدم سيختفي. لن تتمكن بنغلاديش من النهوض مجددا”.

وتابع “لا أريد ذلك وأنتم أيضا لا تريدون ذلك. أنا بصفتي سجيب واجد جوي لن أسمح بحدوث ذلك طالما كان الأمر بيدي”.

ويأتي هذا التحذير في وقت يستعد فيه قائد الجيش وقر الزمان لمخاطبة الأمة اليوم الاثنين.