الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستتلقى ردا قاصما على اغتيال هنية

حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الاثنين، إسرائيل من أنها ستتلقى ردا قاصما على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر الأربعاء أثناء زيارته للعاصمة طهران.

ووفق وكالة تسنيم الإيرانية، قال سلامي في كلمة خلال مراسم تكريم صحفيين في جامعة الثورة الإسلامية بالعاصمة طهران: الكيان الصهيوني اغتال رجلا مجاهدا (هنية) كان يطالب بحقوق شعب.

وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي أخطأ في حساباته باغتيال هنية، وسيتلقى الكيان ردا قاصما.

وتابع، نحن أمام أحداث مختلفة وهي في تزايد؛ في يوم من الأيام كانت القوى التي تقرر خلق الأحداث، لكن اليوم تغير الوضع.

وأكد سلامي أن إسرائيل ستعرف أنها كانت مخطئة عندما تتلقى الرد القوي.

وقال إن إسرائيل “تحفر قبرها بالمحاولات الإرهابية في المنطقة، وإذا ما تلقت إسرائيل ردا قويا على العمل الإرهابي الذي نفذته ضد هنية، فسوف تفهم أنها ارتكبت خطأ”.

إسرائيل تترقب

وتترقب إسرائيل ردا عسكريا من إيران وحزب الله، حيث رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بعد اغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء، وإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، الثلاثاء الماضي.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظراءه في دول مجموعة السبع (G7) أن إيران وحزب الله اللبناني قد يبدآن مهاجمة إسرائيل خلال الـ 24 ساعة أو الـ 48 ساعة المقبلة.

وأبلغ بلينكن وزراء خارجية دول مجموعة الـ7 أنه من غير الواضح كيف سترد إيران على إسرائيل، ولا التوقيت الدقيق للهجمات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا للحد من هجمات إيران وحزب الله قدر الإمكان، ومن ثم كسر دائرة التوترات المتصاعدة من خلال كبح الرد الإسرائيلي على رد إيران.