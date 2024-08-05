الحوثي تعرض مشاهد لمسيّرة أمريكية أسقطتها فوق صعدة (فيديو)

عرضت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، مشاهد لما قالت إنها لحطام “طائرة مسيّرة أمريكية مفخخة” أسقطتها في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وبثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين المشاهد، وقالت إن الطائرة من طراز (MQ9) تم إسقاطها، اليوم، أثناء قيامها بأعمال عدائية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأشارت إلى أن الطائرة تحمل صاروخين أحدهما حراري لم ينفجر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أن القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية (التابعة للجماعة)، تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ_9)، بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وأوضح سريع أن تلك الطائرة تُعد السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادًا لغزة.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الولايات المتحدة بهذا الخصوص حتى الآن.

استهداف سفينة “جروتون” في خليج عدن

وضمن المرحلة الرابعة من التصعيد والمتعلقة بمنطقة العمليات البحرية، أشار سريع إلى أن “القوات البحرية والقوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفّذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة جروتون في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة”.

وأوضح المتحدث العسكري الحوثي، أن استهداف السفينة “جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكد سريع، أن القوات المسلحة التابعة لهم مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية بمختلف المراحل التصعيدية، “وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة“.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، وعملية استهداف سفينة (Groton) في خليج عدن وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بتاريخ 04-08-2024م. pic.twitter.com/DyPkySB1gh — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 4, 2024

وتضامنًا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردًا على هذه الهجمات، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

وبدعم أمريكي مطلق، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.