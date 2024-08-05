سياسة|بريطانيا

بريطانيا.. إمام مسجد يوزع الطعام على الساهرين لحمايته من هجمات المتطرفين (فيديو)

مظاهرات واسعة للمتطرفين في بريطانيا ضد المسلمين
مظاهرات واسعة للمتطرفين في بريطانيا ضد المسلمين (الأناضول)
5/8/2024-|آخر تحديث: 5/8/202403:29 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حاول الإمام آدم كيلويك، إمام مسجد عبد الله كويليام، بمدينة ليفربول البريطانية، تخفيف حدة التوتر والقلق السائدين في محيط المسجد، وذلك بتوزيع الحلوى على الساهرين الذين يتولون حماية المسجد من أي هجمات محتملة من قِبل اليمين المتطرف.

وظهر الإمام وهو يعانق السكان المحليين -وكثير منهم غير مسلمين- ويقدم لهم مأكولات ومشروبات، معربًا عن امتنانه لهم على جهودهم.

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جاء ذلك في ليلة اتسمت بالقلق من الأعمال التخريبية والعنيفة التي انتشرت في أرجاء إنجلترا خلال الأيام الأخيرة، والتي استهدفت المنشآت الإسلامية وممتلكات المسلمين بشكل خاص.

وناشد كيلويك المتظاهرين الالتزام الهدوء وعدم الانجرار إلى العنف، داعيًا إياهم إلى إعلاء قيم التسامح وبناء جسور التواصل من أجل حماية المجتمع كله، وليس المسلمين وحدهم.

واندلعت احتجاجات عنيفة في مدن وبلدات بأنحاء بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات بهجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي.

وفي أعقاب الحادثة التي أصيب فيها 10 آخرون بينهم 8 أطفال، نشرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة والمواقع الإخبارية خبرا كاذبا، مفاده أن المشتبه فيه لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي.

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه شاب عمره 17 عاما ولد في عاصمة ويلز كارديف، وأنها لا تنظر إلى الهجوم باعتباره “إرهابيا”، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.

واندلعت احتجاجات السبت في مدن مختلفة بأنحاء البلاد، منها ليفربول وبريستول ومانشستر، ووقع خلالها نهب وتخريب لعدد من المتاجر والشركات، كما أصيب فيها شرطيون؛ مما دفع الشرطة إلى إلقاء القبض على عشرات من المحتجّين.

المصدر : الجزيرة مباشر