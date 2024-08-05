بريطانيا.. إمام مسجد يوزع الطعام على الساهرين لحمايته من هجمات المتطرفين (فيديو)

حاول الإمام آدم كيلويك، إمام مسجد عبد الله كويليام، بمدينة ليفربول البريطانية، تخفيف حدة التوتر والقلق السائدين في محيط المسجد، وذلك بتوزيع الحلوى على الساهرين الذين يتولون حماية المسجد من أي هجمات محتملة من قِبل اليمين المتطرف.

وظهر الإمام وهو يعانق السكان المحليين -وكثير منهم غير مسلمين- ويقدم لهم مأكولات ومشروبات، معربًا عن امتنانه لهم على جهودهم.

It’s 10pm. Imam Adam Kelwick is out handing out food for those who have come out to protect the mosque tonight. The team at AQS have been handing out food and refreshments to supporters all evening. This is Islam. This is our faith. pic.twitter.com/KM2V2Ni8mW — Lila (@LilaTamea) August 2, 2024

جاء ذلك في ليلة اتسمت بالقلق من الأعمال التخريبية والعنيفة التي انتشرت في أرجاء إنجلترا خلال الأيام الأخيرة، والتي استهدفت المنشآت الإسلامية وممتلكات المسلمين بشكل خاص.

وناشد كيلويك المتظاهرين الالتزام الهدوء وعدم الانجرار إلى العنف، داعيًا إياهم إلى إعلاء قيم التسامح وبناء جسور التواصل من أجل حماية المجتمع كله، وليس المسلمين وحدهم.

More burger and chips to go around! Far right had been offered via the police but refused. 😂 pic.twitter.com/VjonjBphPi — Lila (@LilaTamea) August 2, 2024

واندلعت احتجاجات عنيفة في مدن وبلدات بأنحاء بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات بهجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي.

وفي أعقاب الحادثة التي أصيب فيها 10 آخرون بينهم 8 أطفال، نشرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة والمواقع الإخبارية خبرا كاذبا، مفاده أن المشتبه فيه لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي.

في خطوة تعرض حياة اللاجئين للخطر.. اقتحم العشرات من العنصريين أحد مراكز إيواء اللاجئين في مدينة روثرهام محاولين الاعتداء على طالبي اللجوء وسط موجة تحريض يقودها قادة اليمين المتطرف في #بريطانيا.#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/vSX6pBS2E2 — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) August 4, 2024

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه شاب عمره 17 عاما ولد في عاصمة ويلز كارديف، وأنها لا تنظر إلى الهجوم باعتباره “إرهابيا”، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.

واندلعت احتجاجات السبت في مدن مختلفة بأنحاء البلاد، منها ليفربول وبريستول ومانشستر، ووقع خلالها نهب وتخريب لعدد من المتاجر والشركات، كما أصيب فيها شرطيون؛ مما دفع الشرطة إلى إلقاء القبض على عشرات من المحتجّين.