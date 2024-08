بريطانيا.. إمام مسجد يوزع الطعام على الساهرين لحمايته من هجمات المتطرفين (فيديو)

حاول الإمام آدم كيلويك، إمام مسجد عبد الله كويليام، بمدينة ليفربول البريطانية، تخفيف حدة التوتر والقلق السائدين في محيط المسجد، وذلك بتوزيع الحلوى على الساهرين الذين يتولون حماية المسجد من أي هجمات محتملة من قِبل اليمين المتطرف.

وظهر الإمام وهو يعانق السكان المحليين -وكثير منهم غير مسلمين- ويقدم لهم مأكولات ومشروبات، معربًا عن امتنانه لهم على جهودهم.

It’s 10pm. Imam Adam Kelwick is out handing out food for those who have come out to protect the mosque tonight.

The team at AQS have been handing out food and refreshments to supporters all evening.

This is Islam. This is our faith. pic.twitter.com/KM2V2Ni8mW

— Lila (@LilaTamea) August 2, 2024