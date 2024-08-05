بلينكن يبلغ دول مجموعة السبع بموعد محتمل للهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظراءه في دول مجموعة السبع (G7) أن إيران وحزب الله اللبناني قد يبدآن مهاجمة إسرائيل خلال 24 ساعة أو 48 الساعة المقبلة.

وأضاف الموقع نقلا عن 3 مصادر أن بلينكن أبلغ نظراءه هاتفيا اعتقاد الولايات المتحدة أن إيران وحزب الله سيشنان هجوما على إسرائيل.

وأبلغ بلينكن وزراء خارجية دول مجموعة الـ7 أنه من غير الواضح كيف سترد إيران على إسرائيل، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، ولا التوقيت الدقيق للهجمات، لكنه قال إن الهجوم قد يبدأ خلال الـ24 أو الـ48 ساعة القادمة.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا للحد من هجمات إيران وحزب الله قدر الإمكان، ومن ثم كسر دائرة التوترات المتصاعدة من خلال كبح الرد الإسرائيلي على رد إيران.

ضغوط دبلوماسية

ودعا بلينكن وزراء خارجية مجموعة السبع إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله وإسرائيل لإظهار ضبط النفس، وذكر أن الزيادة في عدد القوات الأمريكية في المنطقة تأتي لأغراض دفاعية.

وأوضح الموقع الأمريكي نقلا عن مصدر شهد اتصالات بلينكن مع نظرائه أن الوزير الأمريكي بدا محبطا أثناء إطلاعه الوزراء على آخر المحادثات مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى في غزة واتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بحث بلينكن هاتفيا مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الحاجة الملحة إلى خفض التوترات في الشرق الأوسط.

وناقش الوزراء الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتترقب إسرائيل ردا عسكريا من إيران وحزب الله، حيث رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بعد اغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء الماضي، وإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، الثلاثاء الماضي.