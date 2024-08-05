تناولوا الطعام ودخلوا غرف النوم.. المتظاهرون في بنغلاديش يلهون بمسبح القصر الحكومي (فيديو)

عبث المتظاهرون في بنغلاديش بمحتويات المقر الرسمي لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بعد استقالتها وهروبها من البلاد جراء مظاهرات حاشدة.

ووصل المتظاهرون، الذين اقتحموا المقر الحكومي، بالآلاف، إلى داخل القصر، وتوجه بعضهم إلى المطعم الداخلي وتناولوا الطعام، كما توجه آخرون إلى غرفة المكتب وغرفة النوم، وسبح آخرون في بركة السباحة الكبيرة بالقصر.

وكان قائد جيش بنغلاديش، وقار الزمان، قد أكد في كلمة اليوم الاثنين، استقالة رئيسة الوزراء حسينة (76 عاما) التي تحكم البلاد منذ عام 2009.

وطالب قائد الجيش المواطنين بالكف عن العنف والثقة بالجيش، وأضاف “نجري محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة”.

قائد الجيش في #بنغلاديش: أدعو المواطنين إلى الثقة في الجيش وسنجري تحقيقا بشأن جميع عمليات القتل التي وقعت في الأسابيع الماضية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5oWhYUhU0w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2024

وقالت تقارير إن رئيسة الوزراء توجهت إلى الهند بطائرة هليكوبتر عسكرية.

وكان الطلاب المحتجون قد دعوا إلى مسيرة نحو العاصمة دكا اليوم الاثنين، في تحدّ لحظر التجول الشامل للضغط على حسينة للاستقالة، غداة اشتباكات دامية في البلد الواقع في جنوب آسيا أسفرت عن مقتل العشرات أمس الأحد.

واندلعت احتجاجات وأعمال عنف في بنغلاديش الشهر الماضي بعد أن طالبت مجموعة طلاب بإلغاء نظام الحصص المثير للجدل في الوظائف الحكومية. وتطورت هذه الاحتجاجات إلى حملة تهدف إلى الإطاحة بحسينة، التي فازت بولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني، في انتخابات قاطعتها المعارضة.