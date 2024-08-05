جرافات الاحتلال تهدم 3 منازل وتردم بئر ماء في الضفة الغربية (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 منازل لمواطنين فلسطينيين وردمت بئر ماء في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

فقد هدمت قوات الاحتلال منزلين في قرية الجلمة، شمال شرقي جنين.

وقال رئيس المجلس القروي رضوان شعبان لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة 3 جرافات، وهدمت منزلين يعود الأول للمواطن جمال أبو فرحة وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا، والثاني يعود للمواطن هاشم محمود أبو فرحة وتبلغ مساحته 220 مترا مربعا.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المواطن هاشم أبو فرحة قد انتهى من تجهيز منزله للسكن، حيث كان من المقرر أن ينتقل له نجله، الذي سيتزوج قريبا.

هدم للمرة الثانية

وفي مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة “بئر عونه” شمال شرق بيت جالا، وهدمت منزل عائلة المواطن عبد الله اللحام المكون من طابق وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، وهي المرة الثانية التي تقوم فيها قوات الاحتلال بهدم المنزل.

وقال عبد الله إن قوات الاحتلال منعتهم من إخراج بعض المقتنيات من داخل المنزل، قبل أن تشرع بهدمه.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أجبرته على توقيع ورقة تلزمه بدفع مبلغ 100 ألف شيكل مقابل قيام جرافة الاحتلال بهدم منزل عائلته، مشيرا إلى أن عائلته أجبرت على دفع مبلغ 300 ألف شيكل في عملية الهدم الأولى.

ردم بئر ماء

على صعيد آخر ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئر ماء في قرية الجوايا ببلدة يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ”وفا”، إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها العسكرية الثقيلة قرية الجوايا، وردمت بئر ماء للمواطن ناجح النواجعة، تم حفره عام 2000.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال يوليو/تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.