حزب الله يقصف شمالي إسرائيل.. وغارة للاحتلال تقتل لبنانيين (فيديو)

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان على مستوطنة كريات شمونة في الشمال، قرب الحدود مع جنوب لبنان.

وانطلقت صباح اليوم، صفارات الإنذار في كريات شمونة وعدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه لم تقع أي إصابات أو أضرار.

كما أعلنت إسرائيل، إصابة ضابط وجندي بانفجار مسيرة مفخخة في سهل حولا.

بدوره، قال حزب الله اللبناني، صباح الاثنين، إنه استهدف ثكنة إيليت وموقع المالكية شمالي إسرائيل، بالإضافة لثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية، مؤكدًا أنه “أوقع عددا من القتلى والجرحى”.

وأظهرت مشاهد متداولة، آثار سقوط أحد صواريخ حزب الله في الجليل الأعلى، حيث اندلع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من كيبوتس برعام.

استشهاد لبنانيين

في سياق متصل، شن سلاح الجو الإسرائيلي، غارة جوية استهدفت بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد مواطنين لبنانيين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد مواطنين جراء غارة إسرائيلية اليوم الاثنين، أحدهما يعمل مسعفا في كشافة الرسالة.

وتحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف منذ صباح اليوم في سماء جنوب لبنان.

ومنذ أيام، تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران “وحزب الله” وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء، والقيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، فإنها تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عن قصف مقر إقامة هنية أثناء زيارته طهران.