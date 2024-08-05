وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع كبار القادة، حسبما أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء.

وقالت “إنترفاكس” إن شويغو، الذي كان وزيرا للدفاع قبل نقله إلى مجلس الأمن في مايو/أيار، سيلتقي أيضا رئيس الأمن القومي الإيراني ورئيس هيئة الأركان العامة.

وتعمل موسكو على تعزيز علاقاتها مع طهران منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا وتقول إنها تستعد لتوقيع اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إيران.

وذكرت رويترز في فبراير/شباط أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ سطح-سطح الباليستية.

وقالت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران إن روسيا تعمل على يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران وتلقت مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي تستخدمها لقصف أوكراني، لكن موسكو تنفي ذلك.

وقالت روسيا يوم الجمعة إنها انضمت إلى إيران في التنديد باغتيال هنية والإشارة إلى “العواقب الجسيمة لهذا العمل”.

الخارجية تستدعي البعثات الدبلوماسية

في سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمين في طهران لاجتماع مع القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني، اليوم الاثنين، للتأكيد على عزم إيران الرد على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب طهران لمناقشة مقتل هنية والرد الإيراني.

وذكر كنعاني في وقت سابق من اليوم أن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة إلا أنها تعتقد أن “معاقبة إسرائيل أمر ضروري لمنع المزيد من عدم الاستقرار”.

وأضاف “إيران تسعى إلى إرساء الاستقرار في المنطقة، لكن هذا لن يتحقق إلا بمعاقبة المعتدي وردع النظام الصهيوني عن القيام بمغامرات”، مضيفا أن تحرك طهران أمر لا مفر منه.

بدوره أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الاثنين، تهديد الحرس بأن إسرائيل “ستنال العقاب في الوقت المناسب”.

واتهمت إيران وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني، إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في 31 من يوليو/تموز.