مستشار بالحرس الثوري الإيراني يكشف عن طبيعة الرد على اغتيال هنية.. ماذا قال؟

قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني حجة الإسلام طائب، اليوم الأحد، إن الرد على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية سيكون جديدًا ومفاجئًا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن طائب قوله إن العملية المصممة التي تهدف للثأر لدم الشهيد إسماعيل هنية ستكون جديدة ومفاجئة.

وأضاف أن السيناريو المصمم للانتقام لدم الشهيد هنية هو من السيناريوهات التي لا يمكن قراءتها.

وأشار إلى “أن الوضع الاجتماعي للكيان الصهيوني (إسرائيل) مضطرب لأنهم لا يعرفون ما هو السيناريو الإيراني؟ ولا أحد يستثمر في إسرائيل اقتصاديًا، ورؤوس الأموال تغادر تلك المنطقة”.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت صحيفة “معاريف” أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح طائب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تحويل هزيمته أمام “حماس” إلى حرب إقليمية، وإدخال الولايات المتحدة في الحرب.

وشدد على أن “عهد الهيمنة الأمريكية قد ولی وسياساتها لا تشكل رادعًا”.

وفيما لم يصدر تعقيب فوري على تصريحات مستشار الحرس الثوري من إسرائيل إلا أن مسؤولين فيها سبق أن قالوا إنها مستعدة لأي سيناريو في هذا الصدد.

وتترقب إسرائيل ردًا عسكريًا من إيران و”حزب الله”، حيث رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بعد اغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء، وإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال فؤاد شكر القيادي في “حزب الله“، صباح الثلاثاء.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وللمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفًا يوميًا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني، وقتلى وجرحى بالصفوف الإسرائيلية.