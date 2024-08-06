أهالي الأسرى الإسرائيليين يغلقون طريقا في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل (فيديو)

أغلقت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة، صباح الثلاثاء، طريق أيالون السريع في تل أبيب، للمطالبة باتفاق فوري لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

“اتفاق فوري”

وأظهرت مشاهد متداولة حمل المتظاهرون لافتة كبيرة دعت إلى إبرام اتفاق فوري.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة نشاطاتها الاحتجاجية المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأمس الاثنين، نظم آلاف الإسرائيليين مسيرة وسط تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

يأتي ذلك وسط ترقب لتبعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 يوليو/تموز الماضي، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، على مسار المفاوضات وجهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

شروط قد تعرقل الصفقة

والأحد، قالت يديعوت أحرونوت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة إلى مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، يتضمن أحدها إبعاد قرابة 150 أسيرا فلسطينيا من المتهمين بقتل إسرائيليين إلى دول مثل تركيا وقطر، وهي شروط اعتبر كلّ من وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الموساد ديفيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

وتضمنت هذه الشروط منع عودة “المسلحين” الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم (الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)”، وبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/أيار الماضي.