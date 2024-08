“أهلا بكم في جهنم”.. تقرير إسرائيلي يكشف عن شبكة من معسكرات التعذيب بسجون الاحتلال

أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) تقريرًا يتضمن شهادات أدلى بها 55 معتقلا فلسطينيا بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، تؤكد تعريضهم للتعذيب والاعتداء الجنسي والإهانة والتجويع.

ويتألف التقرير الذي صدر الاثنين، من 90 صفحة، ويحمل عنوان “أهلا بكم في جهنم: تحول السجون الإسرائيلية إلى شبكة من معسكرات التعذيب”، وقد نُشر باللغات العبرية والإنجليزية والعربية.

Since October 7th, Israel has instated a systemic policy of abusing and torturing thousands of Palestinians in its custody.

