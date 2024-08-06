استشهاد 6 مقاتلين من حزب الله بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن حزب الله استشهاد 6 من مقاتليه، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

ونعى الحزب في بيانات منفصلة: حسن منصور منصور (جهاد) مواليد عام 1998 من بلدة جبشيت في جنوب لبنان، وعلي مصطفى شمس الدين (ساجد) مواليد عام 2003، من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان.

كما نعى أيضا حسين علي ياسين (كرار)، مواليد عام 1993 من بلدة السلطانية في جنوبي لبنان، وأمين حسن بدر الدين (ذو الفقار)، مواليد عام 1988 من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولاحقًا نعى الحزب أدهم خنجر حسين ناصر مهدي مواليد عام 1997 من بلدة اركي في جنوبي لبنان.

وقال الحزب في البيانات إن مقاتليه “ارتقوا على طريق القدس”، وهو تعبير يستخدمه الحزب للإشارة إلى الشهداء في المواجهات مع جيش الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان باستشهاد 6 أشخاص بغارة اسرائيلية “استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون” في منطقة النبطية.

وأكد الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان تنفيذ الضربة قائلا إنها استهدفت “منشأة عسكرية تابعة لحزب الله” في منطقة النبطية، كانت يستخدمها عدد من “الإرهابيين للتخطيط لهجمات” ضدّ إسرائيل، وَفق قوله.

إصابات في “نهاريا”

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حزب الله عبر بيانات متلاحقة استهداف مواقع اسرائيلية عدّة، مؤكدا تحقيق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، أبرزها ثكنة شراغا الواقعة شمال عكا “بسرب من المسيّرات الإنقضاضية”، وذلك “ردًا” على استشهاد أحد مقاتليه بنيران اسرائيلية، أمس الاثنين، ببلدة عبا في جنوب لبنان.

بينما قال جيش الاحتلال في بيان إنه رصد خرق مسيّرات عدّة من لبنان اعترض إحداها، بينما سقطت أخرى جنوب مستوطنة نهاريا، وأسفرت عن إصابات عدّة.

وقالت إذاعة الجيش إن 17 إسرائيليا أصيبوا في الحادث، بينهم إصابة حرجة وأخرى متوسطة، بينما دوّت صفّارات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية مع توالي إطلاق الصواريخ والمسيّرات من لبنان.