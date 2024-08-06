بصواريخ 107.. شهداء الأقصى تقصف تحشدات للاحتلال في محيط معبر رفح (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الاسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت الكتائب، اليوم الثلاثاء، مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشدات للاحتلال وتمركز الآليات في محيط معبر رفح بصاروخين من نوع (107).

وأشارت الكتائب إلى أن الذي نفذ العملية هو “لواء العامودي” التابع لها، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى، التي بدأتها المقاومة من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

صاروخ 107

وصاروخ 107 هو صاروخ محلي الصنع في غزة، وتمكنت المقاومة من إنتاجه بقدرات تفجيرية لا تقل كثيرًا عن النسخة الأصلية روسية الصنع.

وفي 7 مايو/أيار الماضي، داهمت القوات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي مع مصر، ورغم ادعائها في البداية أن العملية العسكرية في معبر رفح مؤقتة، إلا أنها لاتزال تحتل المعبر حتى الآن، وهو ما فاقم من معاناة سكان غزة في ظل النقص الشديد للغذاء والمياه والمستلزمات الطبية.