بعضهم شكك في نزاهتها.. تونسيون يعلقون على الانتخابات الرئاسية المرتقبة (فيديو)

يترقب الشارع التونسي الانتخابات الرئاسية التونسية التي ستُجرى في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024، إذ سيترشح الرئيس الحالي، قيس سعيد، لفترة ثانية بعد توليه زمام السلطة في 2019.

وأثارت شروط الترشح الجديدة ضجة كبيرة في المجتمع التونسي، حيث يُشترط حمل الجنسية التونسية فقط دون غيرها، وأن يكون المرشح من أم وأب وأجداد ذكور تونسيين، وألا يقل عمره عن 40 عامًا.

“شروط مجحفة”

وفي خضم الأجواء الانتخابية الهامة، قابلت الجزيرة مباشر مجموعة من المواطنين التونسيين ليتحدثوا عن آرائهم التي تباينت بخصوص الانتخابات في بلادهم.

ويرى أحد المواطنين أن شرط جمع 10 آلاف وتأمين 500 تزكية في كل دائرة انتخابية، تُبعد أي مواطن عادي من فرصة الترشح بل تكاد تجعل الأمر مستحيلًا.

لكن مواطنا آخر يرى أن التشاؤم يطغى على الأجواء الانتخابية مع أن هناك أملًا، فيقول “يرى البعض أن هناك تضييقًا على المترشحين من خلال الشروط الجديدة المجحفة، لكن طفرة المرشحين تعطي نوعا من النفس الديمقراطي إلى حد ما”.

ومن جهته، قال أحد التونسيين إن الجو العام مشحون بسبب التوترات السياسية التي تعيشها البلاد؛ مما قد يؤثر في العملية الانتخابية “مسألة شروط الترشح إضافةً إلى المرشحين البارزين الداخلين في السجن والملاحقين قضائيًّا ستشكك في نزاهة ومصداقية المنافسة”.

وأعلن نحو 100 مرشح سحبهم لاستمارات التسجيل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سعيًا لجمع التزكيات المطلوبة التي تخول لهم المشاركة في انتخابات تونس الرئاسية.