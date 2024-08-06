تزامنا مع خطاب نصر الله.. الطيران الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت (فيديو)

خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جدار الصوت على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت محدثة انفجارات صوتية مدوية، تزامنا مع بدء كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر في الاحتفال التأبيني للقيادي فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل الأسبوع الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية.

ودفع دوي الانفجارات السكان إلى الإسراع لفتح النوافذ لمنع تحطم زجاجها، أو الوقوف في الشرفات لإلقاء نظرة على الطائرات وهي تحلق فوقها.

ولاحقا قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق على دفعتين.

وكثيرًا ما خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأيام الماضية جدار الصوت فوق بيروت ومناطق جنوب لبنان، لكن الخرق يأتي هذه المرة متزامنا مع كلمة نصر الله، وترقب إسرائيل ردود فعل من إيران وحزب الله على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، والقيادي فؤاد شكر في بيروت.