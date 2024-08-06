حزب الله يضرب شمال إسرائيل بسرب من المسيّرات وإصابات إحداها حرجة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 6 أشخاص إحداها في حالة حرجة قرب مدينة نهاريا في الجليل الغربي شمالي إسرائيل جراء شظايا مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، قالت أفادت هيئة البث الرسمية بإصابة شخصين -أحدهما حالته حرجة- قرب نهاريا.

وقال حزب الله اللبناني إنه أطلق سربًا من الطائرات المسيّرة على أهداف عسكرية في شمال إسرائيل اليوم الثلاثاء.

ودوت صفارات الإنذار، في مدينتي عكا ونهاريا والعديد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

دوي انفجارات

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن دوي انفجارات سمع في سماء مدينة نهاريا أثناء اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “أصيب اثنان بجروح خطيرة ومتوسطة جراء غارة لطائرة بدون طيار في منطقة نهاريا”، وقد أُعلن فيما بعد مقتل أحدهما.

ونقلت الهيئة عن المتحدث باسم اتحاد الإنقاذ في منطقة شمال إسرائيل قوله “قدمت الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ الإسعافات الأولية لرجل يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بجروح قاتلة بالقرب من نهاريا، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى نهاريا في حالة حرجة”.