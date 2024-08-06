خشية ضربات حزب الله.. سكان شمال إسرائيل يطالبون الحكومة بتسريع بناء الملاجئ

قالت صحيفة “واللا” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن سكان المستوطنات في شمال إسرائيل يطالبون الحكومة بتسريع بناء الملاجئ في ظل تخوفات من رد عسكري من إيران وحزب الله على عمليات الاغتيال الأخيرة.

وانتقد السكان، وفقًا للصحيفة، بطء وتيرة بناء الملاجئ وقلة الدعم المقدم من تل أبيب، وأشاروا إلى مقتل الإسرائيلي “نير بوبكو” من كيبوتس “غوشيريم” بشظايا صاروخ الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تقدم دعمًا سنويًا بنسبة 6٪ لبناء الملاجئ، إلا أن التكلفة العالية التي تتراوح بين 175 و200 ألف شيكل تشكل عبئا على السكان، فيما دعا رئيس موشاف بيت هليل (نموذج زراعي مشابه للكيبوتس) إلى زيادة الدعم إلى 80٪ لتسريع بناء الملاجئ.

قصف مستوطنة أفيفيم

في سياق متصل، قالت القناة “12” الإسرائيلية، الثلاثاء، إن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان، سقط على ساحة منزل في مستوطنة أفيفيم شمالي إسرائيل، لكن دون وقوع إصابات، وفقًا للقناة.

بدوره، قال جيش الاحتلال في منشور على منصة إكس، “نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه عابر من الأراضي اللبنانية، ولا توجد إصابات”، مضيفًا “تم تفعيل صفارات الإنذار خوفا من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية”.

وسبق أن رفعت إسرائيل حالة التأهب خلال الأيام الماضية على الحدود مع لبنان، تحسبا لرد حزب الله اللبناني على اغتيال القيادي لديه فؤاد شكر في بيروت الأسبوع الماضي، كما تترقب تل أبيب ردا إيرانيا محتملا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.