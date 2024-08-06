مصر.. زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر: عذبوه وصعقوه بالكهرباء
كشفت ندا مغيث -زوجة رسام الكاريكاتير والمعتقل المصري أشرف عمر- عن انتهاكات تعرض لها زوجها خلال الأيام الأولى بعد القبض عليه من منزله.
وقالت ندا على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن زوجها عُذّب وصُعق بالكهرباء بعدما احتجزه الأمن في مكان غير معلوم.
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وكتبت “كل الكابوس السابق من قبض واختفاء ثم تحقيق وحبس وتجديد حبس شيء، وما علمته بالأمس -الاثنين- من محاميه شيء آخر”، وأوضحت “تعرض أشرف أثناء القبض عليه من المنزل للضرب الشديد، واحتجز في مكان غير معلوم، وكان يتعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء”، وذلك قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة.
وأشارت إلى أنها علمت ذلك من محاميه خالد علي، نظرًا لأن أشرف خشي أن يخبرهم، كما علمت أن المحكمة، وَفق المنشور، لم تثبت في محضر الجلسة أموال بقيمة 339 ألف جنيه مصري (نحو 7 آلاف دولار) كانت ندا قالت إنها سُرقت من المنزل ليلة القبض على زوجها.
وانتقدت ندا السلطات المصرية قائلة “كل ما يحدث من تعدٍّ وانتهاكات هو قفز على الدستور والقانون وكل المواثيق الحقوقية، الاختفاء القسري، الاحتجاز، التعذيب والصعق بالكهرباء، عدم السماح لمحاميه برؤيته والانفراد به، عدم السماح للأسرة بالاطمئنان عليه حتى اليوم”.
اعتقلت السلطات الأمنية المصرية، في 22 يوليو/تموز الماضي، أشرف عمر رسام الكاريكاتير بموقع (المنصة)، وذلك قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة بعد 3 أيام وتقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1968 لسنة 2024، بتهمة “نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية”.
وكان يشارك عمر، برسومات كاريكاترية يسخر فيها من الواقع الاقتصادي في مصر.
لم تسطع ندى مغيث كبح دموعها، وهي تروي تفاصيل اللحظات الأولى لاكتشافها القبض على زوجها رسام الكاريكاتير أشرف عمر، حيث الشعور بالصدمة يترافق مع ضرورة التماسك للتفكير في الإجراءات المطلوب اتخاذها.#الحرية_لأشرف_عمر #الصحافة_مش_جريمة #FreeAshrafOmar #JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/JuOtYZUI6z
— المنصة (@Almanassa_AR) August 5, 2024