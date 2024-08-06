سياسة|القدس

مع ترقب رد إيراني.. قائد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط يبحث الاستعدادات الإسرائيلية مع غالانت وهاليفي (فيديو)

مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" (غيتي - أرشيفية)
6/8/2024-|آخر تحديث: 6/8/202412:38 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أجرى مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، مباحثات في إسرائيل، على وقع مخاوف من احتمال اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” على اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران، الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بحزب الله فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء.

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وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية.

والتقى كوريلا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، وأجريا “تقييما مشتركا للوضع على الصعيدين الأمني والاستراتيجي، فضلا عن الاستعدادات المشتركة في المنطقة، ضمن الرد على التهديدات في الشرق الأوسط”، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي إن كوريلا التقى هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت، لتنسيق النشاط الدفاعي ضد هجوم محتمل من إيران وحزب الله.

الرد الإيراني على إسرائيل قد يبدأ خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مصادر مطلعة -لم يسمّها- قولهم إن واشنطن تعتقد أن الرد الإيراني على إسرائيل قد يبدأ خلال الساعات الـ24 أو الـ48 المقبلة.

وأضاف الموقع أن كوريلا على اتصال مباشر مع هاليفي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتابع “زار كوريلا غرفة القيادة بوزارة الدفاع في تل أبيب قبل يوم من شن إيران هجوما بطائرات مسيَّرة وصواريخ على إسرائيل في إبريل (نيسان) الماضي”.

وزاد أنه عندما تم تشكيل تحالف مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، جرى إحباط هذا الهجوم.

ومن المتوقع أن يزور كوريلا أيضا الأردن وبعض دول الخليج، وفق أكسيوس.

وتعهدت الولايات المتحدة بمساعدة حليفتها إسرائيل في مواجهة رد إيران وحزب الله المرتقب، وأعلنت، الجمعة، اعتزامها نشر طائرات مقاتلة وسفن حربية إضافية في الشرق الأوسط.

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بالجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي، وخلّفت أكثر من 230 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات