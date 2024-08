مع ترقب رد إيراني.. قائد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط يبحث الاستعدادات الإسرائيلية مع غالانت وهاليفي (فيديو)

أجرى مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، مباحثات في إسرائيل، على وقع مخاوف من احتمال اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” على اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران، الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بحزب الله فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية.

والتقى كوريلا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، وأجريا “تقييما مشتركا للوضع على الصعيدين الأمني والاستراتيجي، فضلا عن الاستعدادات المشتركة في المنطقة، ضمن الرد على التهديدات في الشرق الأوسط”، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي إن كوريلا التقى هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت، لتنسيق النشاط الدفاعي ضد هجوم محتمل من إيران وحزب الله.

🇮🇱🇺🇸 Footage of Minister of Defence of Israel Yoav Gallant, IDF Chief of Staff Herzi Halevi, and U.S. @CENTCOM Commander General Michael Kurilla meeting today in Israel. | @docinkc pic.twitter.com/mHIRPsmt2h

— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) August 5, 2024