“منزل مفخخ”.. سرايا القدس توقع قوة إسرائيلية في كمين بحي تل الهوى (شاهد)
بالقنابل اليدوية محلية الصنع
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6/8/2024-|آخر تحديث: 6/8/202403:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، أنها فخّخت أحد المنازل بقنابل يدوية محلية الصنع في محور التقدم بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة شمالي القطاع، ضمن معركة طوفان الأقصى.
وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تلغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من تفخيخ مجاهديها لأحد المنازل بالقنابل اليدوية المحلية الصنع في محور التقدم بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة”.
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منزل مفخخ
ويظهر المقطع عمليات الرصد والمتابعة لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك قام مقاتلو السرايا بتفخيخ المنزل بقنابل يدوية محلية الصنع.
وتظهر المشاهد لحظة انفجار المنزل المفخخ في القوة الإسرائيلية، وفي ختام المقطع تظهر آثار شظايا الانفجار والدمار الذي حل بأماكن التفخيخ.
المصدر : الجزيرة مباشر