هاريس تفوز رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن الحزب الديمقراطي، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حصلت بشكل رسمي على أغلبية أصوات المندوبين اللازمة لتصبح مرشحة الحزب لخوض سباق الرئاسة.

وأعلن الحزب حصول هاريس على 99% من نحو 4 آلاف و500 من أصوات المندوبين، وقال إنها حصلت على أغلبية الأصوات بعيد فتح باب التصويت يوم الجمعة، ولكن عملية التصويت استمرت حتى مساء أمس الاثنين.

وكانت النتيجة متوقعة نظرا إلى عدم مشاركة مرشحين آخرين لخوض غمار السباق الديمقراطي.

وسيصبح الآن على هاريس، التي تحتاج إلى التصديق بشكل رسمي على ترشيحها في مؤتمر الحزب المقرر أن يبدأ يوم 19 أغسطس/آب الجاري، أن تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري.

وقالت رئيسة لجنة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي مينيون مور، ورئيس اللجنة الوطنية للحزب جيمي هاريسون، في بيان مشترك “تحظى نائبة الرئيس هاريس بزخم تاريخي يدعمها، وسنبدأ تنفيذ الخطوات النهائية للتصديق عليها بشكل رسمي كمرشحة عن حزبنا”.

ويرجح أن تعلن كامالا هاريس مطلع الأسبوع اسم من تختاره لمنصب نائب الرئيس، قبل أن تبدأ جولة في ولايات متأرجحة ذات تأثير حاسم في الانتخابات الرئاسية، تأمل منها، تحويل اختيارها مرشحة لحزبها بدلًا من الرئيس جو بايدن، إلى أفضلية للفوز في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشكّل الولايات غير المحسومة التوجه بين الجمهوريين والديمقراطيين، مفتاحًا للفوز في السباق إلى البيت الأبيض، وتقوم هاريس على مدى خمسة أيام، بزيارة هذه الولايات بدءًا من أكبرها وهي بنسلفانيا.

وكتبت هاريس على منصة إكس “في هذه اللحظة، نحن أمام خيار بين رؤيتين لأمّتنا: واحدة تركّز على المستقبل والأخرى على الماضي، هذه الحملة تتمحور حول اجتماع الناس سويًّا، مدفوعين بحبّ هذه البلاد، ليقاتلوا من أجل أفضل ما فينا”.

Project 2025 is proof: If Donald Trump wins in November he will continue to attack equality, take away freedoms, and undermine our democracy. pic.twitter.com/JyJecPm54q

بعد حصول كامالا هاريس على عدد كافٍ من أصوات المندوبين ومنذ انسحاب بايدن من السباق ودعم ترشحها بدلًا منه في 21 يوليو/تموز، منحت المدعية العامة السابقة هاريس (59 عامًا) نفسًا جديدًا لحملة الديمقراطيين الرئاسية.

وجمعت كامالا هاريس، مبالغ قياسية من التبرعات، واستقطبت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وعزّزت حضورها على منصات التواصل الاجتماعي، في طريقها إلى تقريب الفارق الذي كان يتمتع به دونالد ترامب في استطلاعات الرأي.

وقبل نحو شهر فقط، كان ترامب يتمتع بأفضلية ملحوظة في الولايات المتأرجحة خصوصًا بعد الأداء الكارثي لبايدن في مناظرة تلفزيونية جمعت بينهما.

Generations of Americans before us led the fight for freedom.

Now the baton is in our hands—each and every one of us.

Join our fight: https://t.co/hVwG4qRWx8

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 5, 2024