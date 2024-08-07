أضرار كبيرة بأراضي شمال إسرائيل جراء صواريخ ومسيّرات حزب الله (شاهد)

تسببت صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني، أمس الثلاثاء، في أضرار لحقت بأراض زراعية شمالي إسرائيل.

ونشرت وسائل اعلام إسرائيلية لقطات للأضرار والحرائق التي لحقت بتلك الأراضي الزراعية.

وكانت هجمات لحزب الله قد أسفرت عن إصابة 6 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح، جراء سقوط طائرة مسيّرة في مستوطنة نهاريا بمنطقة الجليل الغربي.

وقال حزب الله، عبر بيان في وقت سابق، إنه شن هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا، وإن الهجوم أصاب أهدافه بدقّة وحقق ‏إصابات مؤكدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصيب 19 إسرائيليا، وصفت جراح أحدهم بالحرجة؛ جراء إطلاق حزب الله رشقات صاروخية وطائرات مسيرة تجاه الجليل الغربي قرب بلدة المزرعة بين نهاريا وعكا، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في بيان، إن الحديث يدور عن سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي أخطأ الهدف في الهواء واصطدم بالأرض؛ ما أصاب مدنيين، وسيتم التحقيق في الحادث.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بإطلاق نحو 15 صاروخا على كريات شمونة وإصبع الجليل؛ ما أسفر عن اندلاع حرائق في المنطقة.

ومنذ أيام تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقائد البارز في حزب الله فؤاد شكر في بيروت في اليوم السابق.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.