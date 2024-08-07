إشعار مصري لشركات الطيران بتفادي أجواء إيران في هذا التوقيت

طلبت السلطات في مصر من شركات الطيران المصرية جميعها عدم التحليق فوق الأجواء الإيرانية بناء على طلب طهران، لأسباب تتعلق بتدريبات عسكرية.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان إن السلطات الإيرانية أصدرت إخطارًا بالتحذير من التحليق في المجال الجوي الإيراني يوم 7 أغسطس/آب الجاري من الساعة 11:30 على 14:30، ويوم 8 أغسطس من الساعة 04:30 إلى 07:30 بتوقيت طهران.

وأضاف البيان أنه صدر إخطار إلى شركات الطيران المصرية جميعها بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترة المشارة، لتجنب أي أخطار تؤثر في سلامة الطيران.

يأتي ذلك وسط ترقب دولي لمسار الرد العسكري الإيراني على إسرائيل، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قبل أسبوع في طهران.

pic.twitter.com/w1e61bZp0R — Egyptian Ministry of Civil Aviation (@civil_ministry) August 7, 2024

وأعلنت نحو 20 شركة طيران حول العالم إيقاف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، جراء التوترات الأمنية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتترقب إسرائيل هجومًا عسكريًا محتملًا من إيران و”حزب الله“، بعد اغتيال هنية في طهران، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي البارز في صفوف الحزب فؤاد شكر بغارة على ضاحية بيروت، الأسبوع الماضي.