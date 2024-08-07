الأمم المتحدة: تحديات خطيرة تواجه آلاف النساء الحوامل والأمهات الجدد في غزة

حذر (صندوق الأمم المتحدة للسكان) من تحديات خطيرة تواجه آلاف النساء الحوامل والأمهات الجدد بغزة، في الحصول على الرعاية المناسبة.

وقال “تواجه آلاف النساء الحوامل والأمهات الجدد تحديات خطيرة في الحصول على الرعاية المناسبة، يعمل الشركاء على تلبية احتياجاتهم، ولكن هناك حاجة إلى الوصول الآمن دون عوائق لتسهيل تسليم المساعدات الأساسية”.

خسائر فادحة للنساء والفتيات

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة الأمم المتحدة المَعنيّة بالصحة الإنجابية، في تقرير، أن الحرب في غزة تسببت في خسائر فادحة بالنسبة للنساء والفتيات، اللاتي تجاوزن حدود الاستنزاف بسبب الصدمات المستمرة والنزوح والخوف.

وقال “منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نزحت نحو مليون امرأة وفتاة، من بينهن كثيرات، نزحن عدة مرات، في بحثِ عن الأمان عبر غزة التي لا أمان بها”.

وأضاف “وبالنسبة لما يقدر بنحو 155 ألف امرأة حامل ومرضع على وجه الخصوص، فإن النقص واسع النطاق في الغذاء والمياه ومراكز الإيواء وانعدام الوصول إلى المرافق الصحية مُهدِد لحياتهن، حيثُ ترتفع معدلات الأمراض المعدية والمجاعة تلوح في الأفق”.

Gaza: Thousands of pregnant women & new mothers are facing critical challenges in accessing proper care.@UNFPA & partners are working to meet their needs, but secure, unhindered access is required to facilitate the delivery of essential aid.https://t.co/YtIlNnebQ6 pic.twitter.com/XlTjaYhi9r — United Nations (@UN) August 7, 2024

وأضاف تقرير الأمم المتحدة “بينما أصبح نظام الرعاية الصحية في حالة يُرثى لها – والقتال وانعدام الأمن يجعلان من الصعب إعادة تزويد المستشفيات باللوازم الطبية والأدوية الضرورية- تلد نحو 5 آلاف و500 امرأة شهريًا.

وكشف التقرير أن المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات في مراكز الإيواء المكتظة وغير الرسمية، زادت، مع نزوح مقدمي خدمات منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعدم قدرتهم على إعادة تقديم الخدمات بسبب نقص الخيام وتكاليف الإيجار الباهظة ونقص الوقود، وارتفاع تكاليف النقل.

تصعيد مقلق في الضفة الغربية

وقال التقرير “وبينما تتجه الأنظار إلى غزة، فالفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعانون من تصعيد مثير للقلق في أعمال العنف، حيث تمنعهم القيود المفروضة، من الوصول إلى مدارسهم وأشغالهم وأسرهم والمرافق الصحية، بما يشمل نحو 73 ألف امرأة حامل حاليًا.

وذكر التقرير أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، قام بتسليم ثلاث وحدات أمومة متنقلة، مجهزة لتقديم الرعاية التوليدية الطارئة والأدوية المنقذة للحياة ومستلزمات النظافة الأساسية، إلى المستشفيات والمرافق الصحية والنساء والفتيات النازحات منذ بدء الحرب.

وفي الضفة الغربية، يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، الخدمات في ستة مساحات آمنة وينشر عيادات متنقلة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية.