الأمم المتحدة: تحديات خطيرة تواجه آلاف النساء الحوامل والأمهات الجدد في غزة

حذر (صندوق الأمم المتحدة للسكان) من تحديات خطيرة تواجه آلاف النساء الحوامل والأمهات الجدد بغزة، في الحصول على الرعاية المناسبة.

وقال “تواجه آلاف النساء الحوامل والأمهات الجدد تحديات خطيرة في الحصول على الرعاية المناسبة، يعمل الشركاء على تلبية احتياجاتهم، ولكن هناك حاجة إلى الوصول الآمن دون عوائق لتسهيل تسليم المساعدات الأساسية”.

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة الأمم المتحدة المَعنيّة بالصحة الإنجابية، في تقرير، أن الحرب في غزة تسببت في خسائر فادحة بالنسبة للنساء والفتيات، اللاتي تجاوزن حدود الاستنزاف بسبب الصدمات المستمرة والنزوح والخوف.

وقال “منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نزحت نحو مليون امرأة وفتاة، من بينهن كثيرات، نزحن عدة مرات، في بحثِ عن الأمان عبر غزة التي لا أمان بها”.

وأضاف “وبالنسبة لما يقدر بنحو 155 ألف امرأة حامل ومرضع على وجه الخصوص، فإن النقص واسع النطاق في الغذاء والمياه ومراكز الإيواء وانعدام الوصول إلى المرافق الصحية مُهدِد لحياتهن، حيثُ ترتفع معدلات الأمراض المعدية والمجاعة تلوح في الأفق”.

Gaza: Thousands of pregnant women & new mothers are facing critical challenges in accessing proper care.@UNFPA & partners are working to meet their needs, but secure, unhindered access is required to facilitate the delivery of essential aid.https://t.co/YtIlNnebQ6 pic.twitter.com/XlTjaYhi9r

— United Nations (@UN) August 7, 2024