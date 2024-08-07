تيم ولز يشن هجوما حادا على ترامب في أول تجمع انتخابي مع هاريس

عقب إعلان نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أمس الثلاثاء، تيم ولز مرشّحا لمنصب نائب الرئيس، بادر وولز بشنّ هجوم حاد على المرشح الجمهوري دونالد ترامب معتبرا أنّه رجعي “يزرع الفوضى والانقسام”.

وفي أول تجمّع انتخابي يشاركان فيه معا قال حاكم ولاية مينيسوتا وقد وقفت إلى جانبه هاريس، إنّ المياردير الجمهوري (ترامب) “ليست لديه أيّ فكرة عن ماهية خدمة (الوطن)”.

وحاكم مينيسوتا الآتي من “الغرب الأوسط”، لم يكن حتى اليوم معروفاً إلا قليلاً خارج حدود ولايته، وكان في السابق أستاذاً ومدرّباً رياضياً.

“زادت جرائم العنف في عهده”

وحذّر وولز من أنّه “إذا أتيحت لترامب فرصة العودة، فسوف يستأنف بالضبط ما توقف عنه قبل أربع سنوات، لكن هذه المرة سيكون الأمر أكثر خطورة بكثير”.

وتابع هجومه على المرشح الجمهوري، قائلاً “لا تخطئوا الظنّ: لقد زادت جرائم العنف في عهد دونالد ترامب، وذلك من دون احتساب الجرائم التي ارتكبها بنفسه” في تعليق أثار ضحك الجمهور وهتافه.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign. I’m all in. Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school. So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM — Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024

“عودة الفرح”

ومن جهة أخرى، أكّد ولز أن كامالا هاريس مرشّحة قادرة على “إعادة الفرح” إلى البلاد في مواجهة الملياردير الجمهوري.

ولم يعد أمام هاريس وولز سوى ثلاثة أشهر لتعريف الناخبين عليهما وإقناعهم بمنحهما أصواتهم في استحقاق الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وبعدما لم يكن أمام هاريس سوى أسبوعين لاختيار نائبها عقب انسحاب جو بايدن من السباق الانتخابي، قدّمت المرشّحة الديموقراطية وولز على أنّه “مناضل من أجل الطبقات الوسطى، ووطني”.

وفور الإعلان عن اختياره كمرّشح لمنصب نائب هاريس، وصفه فريق حملة دونالد ترامب بأنّه “متطرف ليبرالي خطر” وقال جي دي فانس الذي اختاره ترامب كمرشّح لمنصب نائب الرئيس، إنّ “سجلّ تيم وولز مهزلة”.

جولة في ولايات حاسمة

من ناحية أخرى، تشارك مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كاملا هاريس في فعاليات انتخابية بولايتي ويسكونسن وميشيجان إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس تيم والز، في اختبار مبكر لشعبيته في ولايات الغرب الأوسط.

والرحلتان، أول جولة انتخابية لحاكم ولاية مينيسوتا الذي اختارته هاريس ليخوض معها الانتخابات على بطاقة نائب الرئيس في أكبر قرار سياسي في حملتها الانتخابية حديثة العهد التي حفزت الناخبين الديمقراطيين وأعادت إشعال السباق نحو البيت الأبيض.

واختيار والز، وهو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني ومعلم سابق، يضيف توازنا جغرافيا إلى حملة هاريس التي تأتي من ولاية كاليفورنيا وتحتاج لحضور قوي في الغرب الأوسط للفوز في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

We trust women, and women trust us to fight for their reproductive freedom. pic.twitter.com/oZhRPmRSY2 — Vice President Kamala Harris (@VP) August 6, 2024

ويرى الديمقراطيون أن ولايتي ويسكونسن وميشيجان من الولايات التي يجب الفوز بها في انتخابات 2024، وأصبحتا تشكلان أهمية كبيرة للحزب منذ ساعدت هزيمة هيلاري كلينتون غير المتوقعة فيهما في حسم فوز ترامب في 2016.

وتغلب بايدن على ترامب في كلتا الولايتين في انتخابات عام 2020، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن بايدن كانت بانتظاره منافسة متقاربة وصعبة في ميشيجان قبل أن ينسحب من السباق الشهر الماضي.

ويأتي ذلك في ظل غضب جزء كبير من السكان العرب والمسلمين الأمريكيين في الولاية من دعم إدارته لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المتوقع أن تشمل رحلة الحملة الانتخابية الديمقراطية أكثر من ست ولايات من المرجح أن تحدد الفائز في الانتخابات، حيث تهدف الحملة إلى تقديم والز للناخبين، حيث أنه غير معروف على المستوى الوطني.