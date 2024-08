تيم والز يشن هجوما حادا على ترامب في أول تجمع انتخابي مع هاريس

عقب إعلان نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أمس الثلاثاء، تيم والز مرشّحا لمنصب نائب الرئيس، بادر والز بشنّ هجوم حاد على المرشح الجمهوري دونالد ترامب معتبرا أنّه رجعي “يزرع الفوضى والانقسام”.

وفي أول تجمّع انتخابي يشاركان فيه معا قال حاكم ولاية مينيسوتا وقد وقفت إلى جانبه هاريس، إنّ المياردير الجمهوري (ترامب) “ليست لديه أيّ فكرة عن ماهية خدمة (الوطن)”.

وحاكم مينيسوتا الآتي من “الغرب الأوسط”، لم يكن حتى اليوم معروفاً إلا قليلاً خارج حدود ولايته، وكان في السابق أستاذاً ومدرّباً رياضياً.

وحذّر والز من أنّه “إذا أتيحت لترامب فرصة العودة، فسوف يستأنف بالضبط ما توقف عنه قبل أربع سنوات، لكن هذه المرة سيكون الأمر أكثر خطورة بكثير”.

وتابع هجومه على المرشح الجمهوري، قائلاً “لا تخطئوا الظنّ: لقد زادت جرائم العنف في عهد دونالد ترامب، وذلك من دون احتساب الجرائم التي ارتكبها بنفسه” في تعليق أثار ضحك الجمهور وهتافه.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.

I’m all in.

Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.

So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM

— Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024