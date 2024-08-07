جرفت المركبات وقطعت الطرق.. أمطار وسيول شديدة في محافظة الحديدة اليمنية (شاهد)

أظهر مقطع فيديو متداول، سقوط أمطار غزيرة وسيول جارفة في محافظة الحديدة اليمنية، كما أظهر الفيديو غرق الشوارع بمياه الأمطار والسيول التي جرفت المركبات أمامها.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تدفق السيول التي أدت إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والأراضي الزراعية وقطع الطرقات، خاصة في محافظة الحديدة.

في السياق، قالت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثي) التي تسيطر على محافظة الحديدة، إن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى المعيّن من قبل الحوثيين أجرى اتصالات بكل من نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية حسين مقبولي، ولجنة الطوارئ، ومحافظي الحديدة، وتعز وحجة، التابعين لجماعة الحوثي.

وأضافت أن المشاط اطلع خلال الاتصالات “على ما تقوم به السلطات المحلية من جهود لمواجهة أضرار السيول التي تدفقت على المحافظات الثلاث، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها خلال الساعات الماضية”، مشيرة إلى أن المشاط وجّه “الجهات المعنية بالنزول إلى الميدان، والقيام بواجبهما تجاه المواطنين في المناطق المنكوبة”.