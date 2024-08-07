صاروخ إسرائيلي على خيام النازحين في خان يونس يسبب أضرارا فادحة (شاهد)

أضرار كبيرة في خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب استهدافهم بصاروخ إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة آخرين.

وصفت النازحة ممدوحة الأسطل للجزيرة مباشر، ما شاهدته عقب استهداف صاروخ للمنطقة التي تسكن بها بمدينة المواصي بـ”الصعب”، مؤكدة أنها هرعت تجري حافية للبحث عن ابنتها.

“كل شيء تبعثر في لحظات”

وأضافت وما زالت الصدمة تسيطر عليها، أن الأطفال لم يناموا الليلة الماضية، لافتة إلى خوفهم الشديد جراء ما شاهدوه من دماء الشهداء والمصابين، وبعثرة لمحتويات الخيام المهترئة.

وأشارت إلى الأضرار التي طالت الخيام قائلة “أن نزوحهم المتكرر تسبب في اهتراء الخيام، وأنهم يقومون بحياكة الخيام ورتقها حتى تقيهم حر الصيف، مؤكدة أن كل ما يقومون بترميمه في شهور يبعثره الاحتلال في لحظات”.

“تمنى الموت”

وتساءلت ممدوحة بيأس عن موعد انتهاء الحرب الحالية، مطالبة بضرورة أن يتم وضع نهاية لمعاناتهم المستمرة لأكثر من 10 أشهر.

ووصف المسن إبراهيم غيث للجزيرة مباشرة كيف تسبب صوت الصاروخ في فزعه على ابنته وعائلتها التي تسكن في نفس المكان الذي استهدفه الاحتلال.

وأضاف أنه أصبح يتمنى الموت حتى لا يرى مكروهًا يصيب أولاده وأحفاده، آملًا أن تضع الحرب أوزراها في القريب العاجل.

تغطية صحفية: أضرار كبيرة في خيام النازحين بمواصي غرب خانيونس بعد استهدافها من طائرات الاحتلال ما تسبب بارتقاء فلسطينيين وإصابة آخرين. pic.twitter.com/OEMqKRtjOp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 7, 2024

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.