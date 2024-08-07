“شهداء الأقصى” تسيطر على مسيّرة إسرائيلية خلال تنفيذ مهمة استخبارية (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة “فتح”، مشاهد جديدة من تصديها لجيش الاحتلال المتوغل في قطاع غزة.

ونشرت الكتائب، اليوم الأربعاء، مشاهد قالت إنها لإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع “EVO MAX 4T” خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء شرق غزة.

وعرضت الكتائب، بعضا من مزايا المسيرة التي سيطرت عليها، من بينها تزويدها بكاميرا 4k وجهاز تحديد مواقع، وكاميرا تصوير حرارية عالية الدقة، كما أنها تعد من أحدث مسيرات الاستطلاع.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال رغم مرور أكثر من 300 يوم على العدوان المدمر، كما تستمر في السيطرة على المسيرات الإسرائيلية.